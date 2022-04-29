«Показывает натуру этой персоны»: Марьям Тилляева обвинила Амирана Сардарова в краже ювелирного украшения

Бывшая жена блогера Амирана Сардарова — Марьям Тилляева — после заявлений об абьюзивных отношениях высказалась о краже ювелирного украшения. Примечательно, что знаменитость обвиняет экс-избранника в этом.

Марьям заявила, что простила Амирану многое. Но ей обидно, что блогер украл у нее серьги. Украшение Тилляевой подарил ее дедушка. Поэтому серьги были особенно дороги для бывшей жены Сардарова.

«Ребят, об этом я говорю в последний раз, но так как вы меня спрашиваете, о чем речь. Я не хочу сосредотачиваться на пройденном. Бог ему судья. Я иду дальше по жизни, а он пусть остается в своем наркотическом болоте с грязюхой, тупыми шоу и эскортом. Но своровать сережки, которые подарил мне мой дедушка, — это показывает натуру этой персоны. Там даже не в деньгах вопрос, а в сентиментальности этого предмета», — написала Тилляева в своем микроблоге.

Напомним, ранее Марьям Тилляева рассказала, как Амиран Сардаров заставлял публиковать ее неприличные фото.

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