Амиран ответил на обвинения в домашнем насилии

Внучка бывшего президента Узбекистана Марьям Тилляева заявила, что развелась с известным блогером Амираном Сардаровым из-за того, что тот поднимал на нее руку. Девушка призналась, что сейчас работает с психологом, чтобы забыть этот брак.

Амиран прокомментировал слова бывшей жены так:

«О Маше могу сказать только хорошее. Она светлая, энергичная и очень добрая девочка. Мы разошлись и не общаемся уже несколько месяцев. Я знаю, что она снова встречается со своим бывшим парнем Джими. Поэтому для меня сегодняшний комментарий оказался неожиданным. Если я Машу как-то обидел или задел ее чувства, я готов встретиться и оказать любую поддержку. Никогда ничего плохо не говорил о ней и к Машиной семье отношусь с большим уважением», — сказал Амиран Super.

При этом блогер четко не ответил — бил он Машу или нет.

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