«Не всегда могу сказать»: дочь Якубовича неожиданно стала певицей

Дочь бессменного ведущего «Пол чудес» Леонида Якубовича Варвара Видова получила диплом МГИМО, но журналистом работать не захотела. 24-летняя звездная наследница решила петь. Варвара взяла себе псевдоним Barbara Vido и недавно выпустила свой первый сольный альбом с англоязычными песнями.

«Артисты выражают свою позицию через творчество. В своих стихах и песнях я выражаю то, что не всегда могу сказать. Голосом можно обозначить многое: свое отношение к событиям, эмоции, размышления», — пояснила певица.

Добавим, по словам Варвары, покорять большую сцену она не намерена.

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