«Сожрал все котлеты!»: Хазанов рассказал о неловком случае с Якубовичем

Геннадий Хазанов стал гостем YouTube-шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю!». В интервью известному комику артист рассказал о смешном случае, который произошел у него с Леонидом Якубовичем.

Хазанов тогда жил в коммунальной квартире, и к нему часто в гости приходил ведущий «Поля чудес». А соседка Геннадия обожала готовить и однажды угостила их жареными котлетами.

«И пока она с кухни дошла до своей комнаты, когда она вернулась, Леня успел всю сковородку съесть. Она сказала: «Пусть он к нам больше не приходит. У него нет совести, он сожрал все котлеты», — со смехом вспомнил юморист.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.