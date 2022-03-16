Леонид Якубович: почему отказался вести «Поле чудес», как выглядит без усов и чье мнение считает самым важным

Леонид Якубович 30 лет является бессменным ведущим шоу «Поле чудес» на первой кнопке телевизора. В конце 2021 года появились сообщения о закрытии проекта. Так оно и есть — Первый канал разорвал контакт с производителем проекта — телекомпанией «ВИD». Поклонники забеспокоились.

Но на судьбу шоу с любимым Леонидом Аркадьевичем решение Первого канала не повлияло. Капитал-шоу продолжается, только теперь с другим названием — «Новое поле чудес». В нашем материале вы узнаете, как Якубович стал бессменным ведущим проекта, в каких программах участвовал, почему первые два брака распались, и с кем он счастлив сейчас.

Леонид Якубович: детство, родители

Леонид Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве. Отец Аркадий Соломонович был инженером, после участия в Великой Отечественной войне стал трудиться начальником конструкторского бюро. Мать Римма Шенкер была врачом.

По национальности Леонид Аркадьевич — еврей, долгие годы состоит в «Российском еврейском конгрессе».

В школе Леонид не доучился, был отчислен из-за трехмесячного отсутствия — уехал на лето в тайгу на заработки, там участвовал в испытаниях антимоскитных средств, но не успел к началу учебного года. Поэтому пошел работать токарем, параллельно окончил вечернюю школу. И решил стать артистом.

По конкурсу Якубович прошел сразу в три театральных вуза. Но отец настоял на более «серьезной» профессии, поэтому Леонид отправился получать профессию в Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева, а творчески реализовывался в студенческой команде КВН и начал писать юмористические сценарии.

Леонид Якубович: карьера

Получив в 1971 году профессию инженера, Якубович до 1977 года работал на заводе имени Лихачева, затем перешел на пуско-наладочные работы. Однако, творческое направление не оставлял — по-прежнему писал различные произведения, коих накопилось несколько сотен.

В 1980 году Якубовича приняли в члены союзного комитета московских драматургов, а его произведения заинтересовали многих юмористов. Например, сценарии Якубовича вошли в основу выступлений Владимира Винокура и Евгения Петросяна.

Также Якубович был автором сценариев и текстов для телепередач «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!». В качестве сценариста создал юмористический сюжет «Друзья», который в 1990 году вошел в киножурнал «Ералаш».

Кроме того, литературную деятельность Якубовича оценили и театральные деятели. По его пьесам были поставлены несколько спектаклей в столичных театрах — «Нам победа как воздух нужна», «Притяжение земли», «Тутти», «Парад пародистов», «Шире круг», «Гостиница с привидениями», «Ку-ку, человек!».

В 80-е годы Якубович несколько лет работал аукционистом, вел московский конкурс красоты, а также дебютировал в кинематографе. Ему досталась эпизодическая роль в фильме «Однажды 20 лет спустя», где он сыграл одноклассника на вечере встречи выпускников вместе с Натальей Гундаревой и Виктором Проскуриным.

Леонид Якубович: «Поле чудес»

Ведущим легендарного капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович стал не сразу. Более того, он поначалу отказался от предложения.

Первый выпуск «Поля чудес», ставшего частичным аналогом зарубежного Wheel of Fortune, в эфир Первой программы Центрального телевидения вышел в октябре 1990 года, в роли ведущего выступил соавтор программы Влад Листьев.

Изначально вести программу должен был Игорь Угольников, но он предпочел другой проект. В середине 1991 года Листьев решил покинуть программу, чтобы приступить к новому проекту, и своим преемником увидел Леонида Якубовича. Но Леонид Аркадьевич отказался, скромно сославшись на то, что он, человек с улицы, не может работать на телевидении.

Тогда авторы шоу устроили кастинг на роль ведущего. На протяжении осеннего сезона-1991 года в эфир выходили выпуски с конкурсантами, среди них был и Якубович. В итоге он согласился остаться в проекте, и ведет его по сей день.

«Поле чудес» сделало Якубовича всенародным любимцем. Ему писали и продолжают слать в «Останкино» тысячи писем, едут со всех уголков необъятной России участвовать в шоу, чтобы только увидеть Леонида Аркадьевича лично и передать ему гостинцы.

За годы шоу подарков и сувениров накопилось так много, что был основан музей «Поля чудес», экспонаты которого выставлялись сразу в нескольких местах в Москве.

Кстати, усы Якубовича в какой-то момент стали символом передачи, а в контракте телеведущего с Первым каналом появился пункт «не сбривать усы».

Леонид Якубович: другие проекты

Вместе с популярностью телеведущий начал получать массу предложений поучаствовать в других проектах. Он снялся во многих фильмах и комедиях, таких как «Московские каникулы», «Клоунов не убивают», «Карнавальная ночь 2», «Старые песни о главном», «Не послать ли нам гонца?», «Брат 2», «Три дня в Одессе», «Дедушка моей мечты», в котором он выступил в качестве продюсера, и ряде других.

В 2016 году Якубович в паре с Александром Стриженовым стал ведущим нового проекта «Звезда на «Звезде», куда приглашали разных знаменитостей для интервью. В 2017 году всенародный любимец появился в шоу «Я могу!», где помогал всем желающим проявить свой талант.

В 2020 году во МХАТе имени М. Горького состоялась премьера спектакля Эдуарда Боякова «Лавр» по мотивам романа Евгения Водолазкина. Леонид Якубович исполняет в нем роль старца Никандра.

В 2020 году свет увидела автобиография Леонида Якубовича «Плюс минус 30». В ней телеведущий рассказал много интересного и неизвестного: как прыгал первый раз с парашютом, увлекся самолетами, работал проводником. Десятилетием ранее Якубович уже писал книгу «По чуть-чуть», в которой описал некоторые забавные эпизоды из своей жизни.

Рекламные проекты с участием Леонида Якубовича тоже становятся запоминающимися. Например, черно-белый ролик про спутниковое телевидение, в котором Леонид Аркадьевич грустит, давно стал мемом.

Леонид Якубович: награды

За карьеру Якубович не раз был поощрен профессиональными наградами. В 1995 году он стал обладателем «ТЭФИ» за шоу «Поле чудес», в 2020 году получил ее снова за вклад в развитие отечественного телевидения.

В 1997 году телеведущий получил звание заслуженного артиста России за заслуги в области искусств. В 2002 году ему присвоено звание народного артиста РФ.

Кроме того, у Якубовича солидная коллекция медалей и орденов: Орден Александра Невского, орден Дружбы, орден Почета, медали «За содружество во имя спасения», «За укрепление боевого содружества», «За боевое содружество», «Участнику военной операции в Сирии».

Леонид Якубович: доходы

Сколько зарабатывает Якубович, интересует многих. Но не его самого — он даже не знает своего дохода, который ему приносят спектакли, сериалы и книги. Но основной его заработок приходится на «Поле чудес». Правда, сумму назвать он затрудняется.

Якубович признался в интервью осень 2021 года, что каждый год продлевает один и тот же контракт с Первым каналом, и даже не читает, что там написано. У него даже ни разу не возникало желания поднять себе зарплату.

«Меня вполне устраивает моя зарплата. Она достаточно большая для того, чтобы держать две семьи — свою и сына. Поэтому зачем я буду туда смотреть? Никаких претензий у меня нет, меня вполне все устраивает», — сказал ведущий.

Леонид Якубович: личная жизнь

Телеведущий был женат несколько раз. Первый брак был ранний, студенческий, Якубович женился на ровеснице Раисе, но характерами они не сошлись и вскоре расстались.

«Мы жили себе жили пока не разошлись. Как говорил мой друг: «Я свои отношения с женщинами строю только на официальной основе». Шебутное время. КВН, студенчество, ура-ура. Не та. Ну, не та и не та. Может к счастью, может к несчастью. Никто тогда не думал, что брак — это серьезно. Ну, есть штамп в паспорте, ну, нет. Подумаешь, большое дело», — рассказывал он Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».

Второй брак Якубович заключил на пятом курсе университета, в 1971 году. Он женился на солистке ансамбля «Горожанка» Галине Антоновой. В 1973 году она подарила ему первенца Артема. Он окончил тот же вуз, что и отец, устроился на телевидение и сейчас трудится в дирекции на одном из каналов.

Второй брак Якубовича распался в 1995 году. Одни говорят, что виной всему стал новый роман, другие — причины совсем иные. Но сам телеведущий не любит распространяться о личном.

Как бы то ни было, вскоре после развода Леонид Аркадьевич играет свадьбу с Мариной Видовой. Они познакомились в коридорах «Останкино», она трудилась в рекламном отделе, он проходил мимо и влюбился.

В 1998 году третья жена родила Якубовичу дочь Варвару. За два года до этого он стал дедушкой — у сына родилась дочка София, в которой знаменитый дед души не чаял.

Дочь Якубовича окончила магистратуру МГИМО на отделении международной журналистики. Отец всегда прислушивается к мнению Варвары и когда решил отказаться от своих знаменитых усов (мол, без них стал бы казаться моложе), она запретила ему менять имидж. Девушка считает, что с усами папе лучше.

Зимой 2020 года появились слухи о разводе Якубовича с третьей женой. Марина почти на 20 лет моложе мужа, отсюда и сплетни «ушла», «сбежала». На самом деле, в семье идиллия. Просто семья Якубовича живет в Подмосковье в загородном доме, а у Леонида Аркадьевича часто съемки или спектакли заканчивается поздно. Поэтому он остается ночевать в квартире в центре Москвы, иногда на пару дней.

Также Якубовичу приписывали роман с помощницей по шоу Риммой Агафошиной. Модель открывает буквы на табло. Телеведущий в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал, что она ему нравится. Но на этом все, поскольку его помощница давно замужем, у нее уже двое детей. И слух о романе с ней Леонид Аркадьевич назвал даже не остроумным.

Леонид Якубович сегодня

В конце 2021 года появились сообщения о том, что Первый канал разорвал контракт со студией «ВИD», под лейблом которой производилось шоу «Поле чудес». Сразу же поползли слухи о закрытии легендарного телепроекта.

Но вскоре домыслы развеялись заявлением о том, что передача никуда не денется, просто под другим названием будет по-прежнему выходить в эфир. Так и вышло, теперь она называется «Новое поле чудес», и ведет ее по-прежнему Леонид Якубович.

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