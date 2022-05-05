«В чемоданы свои перья и стразы»: Киркорова попросили уехать из России

О номере Филиппа Киркорова, который был представлен во время юбилейного концерта звезды в Кремлевском дворце, высказались многие. Медиаперсоны не сдержали эмоций, глядя на то, как поп-король во время исполнения песни «Мария Магдалена» взбирается на поваленный на сцене крест.

Теперь свое мнение выразил глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Он попросил проверить действия артиста «на факт нарушения российского законодательства».

«Мы получили новую выходку, попирающую традиционные ценности, важные для каждого из нас. Он почему-то чувствует свою вседозволенность и занимается святотатством, оскорбляет чувства верующих в непростое для всех время. Думаю, что Киркоров не должен себя сдерживать только в одном: пусть едет в Израиль, аккуратно упаковав в чемоданы свои перья и стразы», — цитирует Резяпова NEWS.ru.

Добавим, ранее адвокат Александр Добровинский заявил, что в случае чего готов защищать интересы Киркорова.

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