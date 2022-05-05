«В чем там святотатство нашли»: адвокат Добровинский встал на защиту Киркорова

Номер поп-короля с поваленным на сцену крестом наделал много шума в Сети.

На днях Филипп Киркоров громко отметил свой юбилей. Теперь в Сети также громко обсуждают номер артиста из новой шоу-программы, которую он представил в Кремлевском дворце. Во время исполнения песни «Мария Магдалена» поп-король взобрался на поваленный на сцене крест, в котором была «распятая» актриса.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский не видит ничего предосудительного в постановке, но, в случае чего, готов защищать поп-короля в суде.

«Номер прекрасен сам по себе. Мне трудно судить, потому что я не христианин, было или не было там оскорбление, мне это трудно сказать. Но такой публичный человек, как Филипп, постоянно притягивает взгляды хейтеров. Это было всегда. Филипп — мой друг и клиент. Я не очень понимаю, в чем там святотатство нашли. Вот если получим иск, тогда, наверное, мы займемся этим делом. А пока это разговоры», — цитирует Добровинского NEWS.ru.

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