«Клубника, яйца, салат»: уехавшая в США Малькова похвасталась продуктами из фуд банка

Продовольственный банк раздает еду нуждающимся раз в неделю.

Почти полтора месяца назад Светлана Малькова с тремя детьми перебралась из Словении в США. Многодетная мама обосновалась в Сиэтле, где планирует открыть художественную школу. Ранее она показывала, что живет с детьми за городом, а теперь решила похвастаться тем, что взяла продукты в фуд банке.

В своей соцсети Малькова разметила кадры, на которых запечатлела тележку, заваленную продуктами.

«Я первый раз сходила в фуд банк и хочу вам показать. Смотрите: клубника, яйца, салат, еще клубника», — сказала Малькова.

Добавим, фуд банк – благотворительная организация, раздающая продукты нуждающимся. Обращаться за помощью можно раз в неделю.

Напомним, ранее отец детей – Роман Мальков, который теперь является мужем актрисы Анастасии Макеевой, заявил, что Светлана угодила в секту.

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