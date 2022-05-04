«Прекрасный возраст»: Малькова показала, с каким размахом отметила день рождения единственной дочери в США

Уехавшая в середине марта в США Светлана Малькова накануне отметила день рождения дочери. Ане Мальковой исполнилось 15 лет. В честь этого дня многодетная мама организовала праздник для детей, прокатив их в лимузине.

«Прекрасный возраст — 15 лет. Ты очень сильная, я тобой горжусь. Я спокойна за тебя. Мы все тебя любим. Будь счастлива», — подписала кадры Малькова.

Напомним, недавно Светлана рассказывала, что определила детей в американскую школу. Семья переехала в Сиэтл, где Малькова планировала открыть художественную школу и выйти замуж. Тем временем бывший муж художницы, Роман Мальков, уверен, что семья попала в секту.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.