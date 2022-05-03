«Чувство справедливости, рассудительность»: Малькова назвала свои лучшие качества, которые переняла ее дочь

В предыдущем браке Романа Малькова, который уже год является мужем Анастасии Макеевой, и его экс-жены Светланы родились четверо детей – три сына и дочка. Накануне Аня Малькова отметила день рождения. 2 мая ей исполнилось 15 лет.

В своей соцсети Светлана написала, какие, на ее взгляд, лучшие качества от нее переняла дочь.

«К 15-ти годам у Анютки присутствуют мои качества, это упорство, обостренное чувство справедливости, рассудительность. Любит спорить и доказывать свою правоту, отходчивая, даже если хочет на кого то обидеться, ее хватает всего на пару часов», — написала Малькова.

Напомним, в середине марта Светлана Малькова с тремя детьми перебралась из Словении в США. Отец детей Роман Мальков считает, что экс-жена угодила в секту.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.