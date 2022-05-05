«Сознательная провокация»: Корчевникова до глубины души возмутили действия Киркорова

На днях Филипп Киркоров отметил свой юбилей грандиозным концертом в Кремлевском дворце. Песню «Мария Магдалена» он исполнял, взобравшись на крест, который был повален прямо на сцене.

Действия поп-короля возмутили некоторых пользователей Сети, в том числе актрису Марию Шукшину. Ранее она рассказала, что таким образом «самоназванный король беснуется».

Телеведущий Борис Корчевников также остался под впечатлением от происходящего. Ранее он уже высказался по этому поводу. А теперь в своем телеграм-канале процитировал главу Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойду.

«Что это? Искреннее непонимание (скажу эвфемистически) простых вещей вкупе с бесвкусицей или сознательная провокация? Певцу и его команде правда непонятно, как такой номер будет воспринят теми, для кого крест является важнейшим священным символом? Или это сознательное внесение разделения в наше общество, от чего сам Филипп Киркоров только что предостерег?», — гласит сообщение.

Напомним, с новой шоу-программой Филипп Киркоров планирует выступить в 106 городах России.

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