«Наказывает за поругание»: Корчевников предупредил Киркорова о последствиях за его выходку

Накануне Филипп Киркоров с большим размахом отметил свой 55-й день рождения. Все началось с новой шоу-программы в Кремлевском дворце. В одном из номеров поп-король взобрался на поваленный крест, чем вызвал негодование среди многи представителей шоу-бизнеса.

Ранее актриса Мария Шукшина отметила, что самоназванный «король беснуется». Теперь телеведущий Борис Корчевников высказал свое мнение на этот счет.

«Дело в том, что Господь не только не бывает поругаем, но и наказывает за поругание. И наказывает страшно. И тех, кто это совершил. И тех, кто этому аплодировал. А если промолчали и приняли все остальные, то и их», — заявил Корчевников в своем телеграм-канале.

Напомним, новую шоу-программу Киркоров планирует показать в 106 городах России. Гастроли будут проходить до конца 2023 года.

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