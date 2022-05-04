«Ему Сулейманом быть, а ей — Хюррем»: Бурак Озчивит щегольнул с женой-турчанкой в особняке

Фахрийе Эвджен, как писали в СМИ, могла сыграть Хюррем султан в турецком сериале «Великолепный век». И продюсеры чуть было не подписали с актрисой контракт, однако, увидев пробы Мерьем Узерли, передумали и утвердили ее. Фахрийе совсем не расстроилась. Девушка считала, что, сыграв в исторической ленте, ей в будущем будут предлагать исключительно такие роли. Так звездный персонаж отошел другой актрисе.

Кстати, в «Великолепном веке» в роли Малкочоглу Бали-бея снимался Бурак Озчивит. Правда, роман между ними возник на съемках сериала «Королек — птичка певчая». Фахрийе вышла замуж за Озчивита и родила ему сына Карана.

В личном микроблоге Фахрийе Эвджен поделилась редким семейным снимком, позировав с мужем и сынишкой в особняке. Многие поклонники тут же подметили, что Бурак Озчивит мог бы сыграть султана Сулеймана, а Фахрийе — Хюррем султан. Актер заметно раздался в плечах, отпустил густую бороду.

«Ему бы Сулейманом быть, а ей — Хюррем», «Какая она у него породистая», «Ах, эти роскошные волосы!», «Брюки супермодные! И сама красотка», «Шикарное семейство! Родители красивые и мальчик славный», «Ну чем не султанша со своим шехзаде??», «Красавчик! Выглядит по-султански», «Хорошая пара», — написали фолловеры.

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