Воздушные шары, кубок и торт с машинкой! Фахрийе Эвджен устроила вечеринку в стиле гонок для сына-именинника

Актриса из сериала «Королек - птичка певчая» отпраздновала день рождения сынишки в саду загородного дома.

Фахрийе Эвджен поделилась в личном микроблоге свежими кадрами с праздника, который она устроила для сына-именинника. Первенцу Бурака Озчивита исполнилось три годика. По этому случаю актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» придумала детский праздник в саду их загородного особняка. Фахрийе накрыла стол со сладостями и тортом со съедобным пьедесталом и гоночной машинкой из мастики прямо в тени деревьев.

Так, чтобы маленькие друзья Карана могли резвиться на газоне. Сам именинник был просто в восторге. Игровую зону украсили воздушными шариками, как на ралли. Ну а праздник прошел в стиле гонок. Видимо, сынишка Бурака Озчивита большой поклонник мультиков про авто.

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Для того, чтобы побыть с семьей Бурак Озчивит взял перерыв в съемках. Актер получил главную роль в турецком сериале «Основание Осман». А Фахрийе Эвджен снимается в продолжении исторической ленты «Пробуждение: Великие Сельджуки» — сериале «Альпарслан». Оба этих проекта получили неплохие отзывы и рейтинги у зрителей.

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