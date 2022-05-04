«Чулпан чуть не плачет»: стала известна позиция громко хлопнувшей дверью Хаматовой

Не так давно стало известно, что Чулпан Хаматова уехала из России, громко хлопнув дверью. Актриса перебралась в Латвию, где несколько лет назад приобрела домик в элитном поселке, что в 80 км от Риги. А после отъезда начала раздавать интервью, в том числе местным СМИ, озвучивая свои умозаключения обо всем происходящем.

Певица Ольга Кормухина, которая в последнее время активно осуждает тех, кто выступает против России, в своем телеграм-канале привела слова специалиста по философии языка Юрия Баранчика. Тот, в свою очередь, глядя на интервью актрисы, сделал определенные выводы.

«Чулпан чуть не плачет: «Мне что, каждый день теперь надо будет выступать?». А как же ты думала? Думала, один раз покрошить бублик на Родину и свободна? Не-е-т, теперь тебя будут пользовать по случаю и без. Предатели никому не нужны и отношение к ним соответствующее», — написал Баранчик.

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Напомним, ранее Чулпан Хаматова нелицеприятно высказалась о звании народной артистки России.

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