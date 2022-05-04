«Романтика»: Рудова перед сном понежилась в шелковых простынях

Кадрами блондинка поделилась в своих соцсетях.

Недавно Наталья Рудова жаловалась своим фанатам, что из-за загруженного графика ближайший отпуск ее ждет только перед новым годом. Блондинка только недавно вернулась из Африки, где принимала участие в проекте ТНТ «Звезды в Африке» и теперь задействована в съемках нового сериала.

В своем телеграм-канале 38-летняя актриса поделилась кадрами, которые записала перед сном. Наталья позировала в постели, прикрывшись шелковыми простынями, раззадорив тем самым фантазию фанатов.

«Романтика! Самая красивая! Хороша Наташа!» — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее Наталья Рудова ответила на вопрос о том, хотела бы она выйти замуж за Дмитрия Нагиева.

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