«Замуж за Нагиева»: Рудова сделала ошеломляющее признание

Актриса работает с шоуменом в одном из проектов.

Недавно Наталья Рудова показывала своим фанатам кадры со съемочной площадки одного из проектов, в котором она снимается вместе с Дмитрием Нагиевым. Шоумен и телеведущий по-прежнему остается одним из самых загадочных персон в шоу-бизнесе, так как не говорит о личной жизни. Известно только, что он не состоит в официальном браке.

Периодически фанаты спрашивают у Натальи Рудовой о ее личной жизни и, конечно же, о взаимоотношениях с Нагиевым.

«Хотела бы замуж за Нагиева?» — поинтересовались фолловеры у актрисы.

«Думаю, что каждая девочка хотела бы замуж за того человека, которого любит очень и который любит ее так же сильно. Искренне желаю этого всем. Только любовь спасет этот мир», — философски ответила блондинка.

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