«Плакала без остановки»: Рианна отменила вечеринку в честь будущего ребенка

Стало известно, что артистка Рианна не будет устраивать праздник в честь своего будущего малыша.

Такое решение знаменитость приняла в запланированный для вечеринки день. Дело в том, что так называемый Baby Shower совпал с арестом отца ребенка Рианны.

По словам инсайдера, певица не могла сдержать слез во время ареста A$AP Rocky. Рианна сильно расстроилась из-за обвинений в адрес любимого. Беременной певице нельзя волноваться, так как она вот-вот станет мамой. Но пока Рианну не отпускают поводы для волнений.

«Рианна была там, когда Rocky арестовали, и плакала без остановки. Она на большом сроке, и это очень серьезные обвинения, это кошмарный сценарий для нее», — заявил источник thesun.co.uk.

Напомним, ранее возлюбленного певицы Рианны задержали в аэропорту. A$AP Rocky арестовали в связи с обвинениями по делу о нападении с огнестрельным оружием. Пострадавший утверждает, что исполнитель с друзьями ранил его.

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