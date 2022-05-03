Представители Киркорова прокомментировали слухи об отъезде певца в Израиль

После того, как Филипп Киркоров публично заступился за Аллу Пугачеву и Максима Галкина, многие подумали, что поп-король в ближайшее время тоже переедет в Израиль. Журналисты обратились к представителям артиста с данным вопросом, чтобы не множить слухи. И вот, что они ответили.

«Филипп не читает Telegram-каналы и не имеет планов на миграцию», — заявила РЕН ТВ, пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская.

А концертный директор артиста Артем Кияшко также заявил, что информация о планируемом переезде Киркорова не соответствует действительности.

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