«Клеймение людей, не со всем согласных»: Филипп Киркоров прервал долгое молчание

С начала процесса по защите Донбасса на Украине пошел третий месяц, и Филипп Киркоров прервал свое длительное молчание. Артист записал видеообращение, в котором допустил, что многие звезды имеют разные точки зрения на происходящее. Как и все другие обычные люди. И имеют на это полное право. Мол, подвергать за это травле нельзя. И объяснил, почему.

«Все чаще я обращаю внимание на возрастающую внутреннюю агрессию друг к другу. Только вдумайтесь: ведь этого только и хотят наши западные, так сказать, «партнеры» — разжечь внутренние распри.

Мы многонациональный народ. Вспомните: в одном окопе Отечественной войны были и белоруссы, и казахи, и русские, и татары, и русские, и узбеки, и удмурты, и украинцы, грузины, чеченцы, ингуши – все народы нашей страны. И сейчас, когда я вижу клеймение людей, не со всем согласных, травлю людей с альтернативной точкой зрения, людей с другими взглядами, ну просто испугавшихся, мне становится горько.

Вы, охотники на ведьм, только усугубляете внутренний раскол. Публичные люди обязаны сейчас объединять, сплачивать всех людей, призывать к преодолению всех невзгод, а вы начинаете гнобить. Такими методами вы сами становитесь похожими на тех, с кем боретесь», — произнес Киркоров.

Также артист высказался в защиту Максима Галкин и Аллы Пугачевой. Он подчеркнул, что копаться в личной жизни семьи ни к чему – все мы не безгрешны.

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