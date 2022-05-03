Забыл Валю Карнавал: Егор Крид провел вечер в копании актрисы фильмов для взрослых

Артистка снималась в клипе музыканта на песню Pussy boy.

Исполнитель Егор Крид в последнее время не представляет свою жизнь без стримингового сервиса. Знаменитость обожает приглашать гостей на прямые эфиры. И в последний раз артист встретился с актрисой порнофильмов.

Крид пригласил к себе в гости модель фильмов 18+ Полину luxury girl. Бывший возлюбленный блогера Вали Карнавал познакомился ближе с актрисой на съемках своего клипа на песню Pussy boy.

С недавних пор Егор стал резидентом Арабских Эмиратов. Артист большое количество времени проводит в Дубае. Однако про Москву Крид тоже не забывает. По приезде в столицу Крид организовал стриминг вместе с актрисой фильмов для взрослых.

Егор ответил на пикантные вопросы вместе со своей гостьей.

«Она очень трепетная девочка», — представил гостью Егор во время прямого эфира в Twitch.

Напомним, ранее Егор Крид рассказал, чего стоила победа его подопечной на шоу «Голос. Дети». Аделия Загребина получила главный приз музыкальной битвы Первого канала.

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