«Пошла кровь из носа от перенапряжения»: Егор Крид поделился, чего стоила победа его подопечной

Исполнитель Егор Крид рассказал, как трудно пришлось его подопечной в борьбе за главный приз «Голоса. Дети».

Девочка болела, но репетировала и достойно выступила в финале.

«За несколько дней до финала Аделька начала терять голос. Заболела, захрипела, при этом продолжила каждодневные репетиции, выступления, распевки и так далее. Мы пытались ее уберечь, как только могли, но она ребенок, который хочет постоянно петь, репетировать и с этим ничего не сделаешь», – отметил Крид.

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«Вчера утром в день финала (финальная репетиция предыдущим днем закончилась в 23:00) у нее пошла кровь из носа от перенапряжения, и вся белая майка для номера была запачкана. Мама Адели отнесла ее после поспать в машину перед выступлением… Ну вот! Финал! Мои ребята выступили шикарно», – добавил Крид.

Егор не мог поверить, что искренность исполнения победила точное попадание в ноты.

«Я сидел чуть расстроенный и понимал, что скорее всего сейчас увижу слезы малышки и слезы детей нашей команды и бум… Адель обыгрывает всех! Жаль, камеры не показали, как я прыгал от радости, не мог поверить, а потом еле сдерживал слезы», – признался Крид в личном микроблоге.

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