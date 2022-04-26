Суд вынес вердикт: Егор Крид должен крымскому ресторану больше миллиона рублей

Артист получил предоплату за выступление и не вернул.

На днях Арбитражный суд Москвы вынес решение по делу Егора Крида, на которого подал в суд один из ресторанов Крыма.

Дело рассматривалось полгода и закончилось не в пользу музыканта, теперь он обязан вернуть заведению 1 млн 134 тысячи рублей, плюс 14 тысяч рублей за использование средств.

Деньги артист взял в качестве предоплаты за свое выступление, которое должно было состояться в июле прошлого года.

Вмешался ковид – концерты отменились, ресторан полагал, что гонорар ему Егор Крид вернет, но тот не стал. Мало того, подал ответный иск, требуя ту же сумму, сообщил сайт КП.

По словам менеджера Егора Крида, они не исключают, что подадут апелляцию.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.