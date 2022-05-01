«Ясно дал понять»: Миро высказалась о новом романе Тимати

Тимати перестал скрывать свою новую любовь. Накануне рэпер побывал на юбилейном концерте Филиппа Киркорова в компании своей возлюбленной – модели Валентины Ивановой. Хотя фанаты музыканта уже давно знают о его новом романе – еще зимой он отдыхал в компании Валентины в Колумбии.

Теперь же о новом романе Тимати высказалась блогер Лена Миро.

«Компактный рэпер Тимур вывел в свет модель Валю. Как я подозреваю, этим он ясно дал всем понять, что это очень серьезно», — написала Миро.

больше по теме Больше не скрывает: Тимати привел свою новую девушку на концерт Филиппа Киркорова Модель Валентина Иванова вышла в свет вместе с шоуменом.

Напомним, Тимати воспитывает двух детей от разных дам. Дочь Алису ему родила модель Алена Шишкова, а сына Ратмира – еще одна модель Анастасия Решетова.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.