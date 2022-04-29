Тимати заменил мать своему сыну Ратмиру и очень сблизился с малышом

Анастасия Решетова говорит, что занимается некими документами за границей.

Анастасия Решетова поговорила с поклонниками в социальных сетях о своем сыне Ратмире. Фолловеры заметили, что малыш в последнее время чаще бывает с папой, чем с ней. Модель скрывать не стала и подтвердила — это правда.

По словам Анастасии, она в последнее время вынуждена много бывать за границей и улаживать некие дела с документами. Поэтому не хочет зря беспокоить своего ребенка и оставляет его с отцом.

Отметим, что на фоне этих «дел» Решетова стала резидентом Арабских Эмиратов, о чем поспешила сообщить своим подписчикам.

Звезда заверяет, что скоро все станет по-прежнему: она будет чаще бывать с ребенком.

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