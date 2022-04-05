В рот воды набрали? Украинская певица вступилась Ани Лорак после порицания на малой родине

Еще ведущая YouTube-проекта «Алена, блин!» в свежем новостном выпуске своего шоу раскритиковала хейтеров Ани Лорак. Так, Алена Жигалова высказала свое мнение относительно того, что в артистку, которая достойно представила Украину на «Евровидение» лишили именной звезды в родном Черновце.

Журналистка уверена, что Ани, как и Светлана Лобода, также помогает беженцам и занимается благотворительностью. А даже если и нет, то порицания Лорак не заслужила. Ей уже давно не давали выступать с концертами на малой родине. Если артистка и решалась запланировать шоу на Украине, эти концерты все равно пытали сорвать провокаторы.

Вслед за Аленой Жигаловой о критике в адрес Ани Лорак высказалась звезда украинской сцены Наталья Могилевская. Она решила не осуждать выбор певицы, которую линчуют за молчание. Так, артистка считает, что если кто-то решил «набрать в рот воды» и отмолчаться, это его полное право. Об этом Могилевская порассуждала у себя в микроблоге. Единственное, что не приемлет певица, так это обман и распространение лживых сведений.

«По поводу молчания… Не у всех хватает силы духа что-то сказать, а тем более у женщин. Не все герои, у многих дети. Спокойно отношусь к артистам, которые молчат. Неспокойно отношусь к людям, распространяющим лжеинформацию. У людей разные характеры», — заверила Могилевская.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!