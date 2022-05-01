Гуляют, как обычная семья! Пугачева в джинсовых шортиках собирала колоски в поле с двойняшками Гарри и Лизой

Шоумен Максим Галкин увез семью в Израиль. Муж Аллы Пугачевой собирается дать гастрольный тур от Тель-Авива до Иерусалима. Так, юморист уже похвастался тем, каким спросом пользуются его концерты за границей. Все билеты на шоу комика распроданы. В залах будет полный аншлаг. Даже на дополнительный 13-й концерт в городе Нес-Циона израильская публика скупила билеты, как горячие пирожки в базарный день. Вот только Сергей Соседов считает, что в Израиле именитая чета не задержится. Музыкальный критик уверен, что таких денег как на родине Максим Галкин больше нигде не заработает.

Ну а тем временем, на личной страничке шоумена в соцсети можно увидеть памятные кадры, на которых Примадонна с детьми собирает колоски в поле, гуляя на природе с двойняшками Гарри и Лизой. Певица щегольнула в джинсовых шортиках, не постеснявшись показать свои стройные ножки. Изюминкой образа стала белоснежная сорочка оверсайз.

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