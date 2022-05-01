Акцент на декольте со стразами: Клава Кока в белоснежном брючном костюме оторвалась от души на юбилее Киркорова

Певица провела вечер на празднике у певца.

Певица Клава Кока показала, как стала гостьей на вечеринке у Филиппа Киркорова. Музыкант накануне отметил свой 55-летний юбилей с большим размахом и позвал на тусовку многих звезд, ставших для него близкими друзьями.

Клава Кока пришла на праздник в белоснежном брючном костюме трендового фасона оверсайз. Под жакет красотка надела переливающийся серебром из страз кроп-топ и во время дискотеки оторвалась по полной. Пару ей составил блогер Дима Масленников — они вместе позировали на видео, которое Кока запостила в своем микроблоге.

Ранее Клава Кока поздравила Филиппа Киркорова на шоу «Маска». Звезда выступила в спецвыпуске, посвященном артисту, в костюме Летучей Мыши, и виновник торжества не смог отгадать ее.

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