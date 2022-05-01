«Такая красивая!»: Клаву Коку нашли в оригинальном костюме на шоу «Маска»

Перед грандиозным финалом третьего сезона шоу «Маска» в эфире НТВ состоялся показ спецвыпуска телепроекта. Он был посвящен юбилею Филиппа Киркорова, который с первых дней шоу является председателем жюри.

На сцену в этот вечер поднялись участники предыдущих сезонов, чтобы поздравить артиста, а также совершенно новые маски, чтобы привнести долю интриги на вечере.

Среди участников оказалась Роза Чайная, в которой поначалу заподозрили Машу Распутину. Но с первыми нотами Киркоров разоблачил таинственный цветочек.

«Я тебя узнал, Роза. Ты не Роза, по этим движухам я тебя узнал. У тебя музыкальное имя нашей легендарной певицы Клавдии Шульженко. Потому что ты Клава Кока. И когда ты пела, я тебя узнал!» — раскрыл Киркоров.

В оригинальном костюме, действительно, оказалась Клава Кока. Певица сняла маску и поздравила именинника с юбилеем. А также призналась: «Такая маска красивая! Мне кажется, она олицетворяет меня где-то в глубине души».

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