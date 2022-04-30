«Нахожусь в абсолютной любви»: Кристина Асмус впервые подробно рассказала про своего нового избранника

Актриса начала новые отношения во время работы над спектаклем «Вернувшиеся» в Санкт-Петербурге.

Артистка Кристина Асмус перестала скрывать свои отношения с Романом Евдокимовым. А недавно знаменитость в деталях рассказала, как чувствует себя с артистом.

Знаменитости сблизились на сцене. Асмус вспомнила, как поклонники пытались угадать ее нового избранника. Но никто не предполагал, что им окажется Роман Евдокимов.

«Я нахожусь в абсолютной любви. У меня есть отношения и не один год уже! Мне всегда приписывали множество романов, даже когда я была в браке. Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу с Александром Петровым, Алексеем Учителем, Сергеем Гилевым, Иваном Твердовским, Данилой Чащиным, партнерами по театру и съемочным площадкам. Но ни с кем из выше перечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы», — заявила Кристина в личном микроблоге.

Напомним, ранее Кристина Асмус повеселилась на дне рождения певицы Люси Чеботиной.Актрисе понравилось, что на шумном празднике она чувствовала себя уютно.

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