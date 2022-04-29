«Это без капли алкоголя»: Кристина Асмус повеселилась на дне рождения Люси Чеботиной

Актриса Кристина Асмус разместила в личном микроблоге фотографии с дня рождения Люси Чеботиной.

Оказалось, что певице удалось устроить такой праздник, что даже предпочитающей сидеть дома Кристине Асмус понравилось общаться с незнакомыми людьми и веселиться до упаду.

«Я социофоб и сложно отношусь к шумным вечеринкам и не ожидала увидеть такое количество прессы. Но! Люсе и ее команде при всей помпезности мероприятия удалось создать очень уютный, теплый и душевный праздник. Как будто нас не 300 гостей было, а 30. Я совершенно свободно общалась с незнакомыми людьми, пела, танцевала и испытала редкое чувство расслабленности, которое никогда не испытываю на публичных тусовках. И это без капли алкоголя», – отметила Асмус.

«Люся! Ты фантастическая девочка!!! Открытая, легкая, светлая, девочка-шампанское. При этом ранимая и глубокая. А какой у тебя крутой и сильный голос! Я фанат! Люся! Еще раз тебя с днем рождения! Лети, расти, удивляй и жги! И спасибо тебе за праздник! Было, правда, очень-очень хорошо», – поблагодарила Кристина именинницу.

Напомним, Люся Чеботиной в этом году исполнилось 25 лет.

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