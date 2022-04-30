Кристина Асмус: «Я любима и люблю!»

Недавно актриса рассекретила свою новую любовь — это актер Роман Евдокимов.

Как на Петрова похож

Гарик Харламов не стал скрывать, что заново устроил личную жизнь после развода с Асмус: на съемках комедийного сериала «Гусар» он повстречал актрису Катерину Ковальчук и влюбился. Они давно живут вместе, всюду появляются вместе, дело идет к свадьбе. А вот Кристина в люди выходила одна да одна, из чего все сделали вывод, что у нее пока никого нет. Но не так давно Асмус выступила в соцсетях: «Я нахожусь в абсолютной любви.

У меня есть отношения и не один год уже! Мне всегда приписывали множество романов, даже когда я была в браке. Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу с Александром Петровым, Алексеем Учителем, Сергеем Гилевым, Иваном Твердовским, Данилой Чащиным, партнерами по театру и съемочным площадкам. Но ни с кем из выше перечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы».

Публика была заинтригована, а Кристина умело подлила масла в огонь досужего интереса: публикуя фотофрагменты туловища возлюбленного, каждый раз обрезая его лицо. На свой 34-й день рождения, 14 апреля, Асмус наконец позволила жениху публично признать их роман, и он смог поздравить Кристину в соцсетях: «С днем рождения, хороший человек! Будь счастлива». Так мир узнал, что это 27-летний актер Роман Евдокимов. Вечером того же дня папарацци сняли парочку вместе в ресторане, где Кристина отмечала свой праздник.

Роман у пары случился благодаря совместной работе в Санкт-Петербурге в иммерсивном спектакле «Вернувшиеся». Пока у Кристины и Романа романтический период: они встречаются, часто проводят время вместе, но, как говорится, совместный быт не ведут.

Нельзя не заметить, что Евдокимов здорово смахивает на известного актера Александра Петрова — близкого друга и коллегу Кристины Асмус по работе в Театре Ермоловой.

Не богач, но романтик

Роман худощав, среднего роста — 178 см; он интеллигент и романтик — пишет стихи, играет на гитаре и фортепиано, владеет восточными единоборствами, английским и французским языками.

Романа зрители могли запомнить по его ролям в сериалах «Перевал Дятлова» и «Пищеблок». Также артист занят в театральных постановках различных столичных театров. Новый избранник Асмус не миллионер, как Гарик Харламов, но для Кристины это теперь и не важно: она сама хорошо зарабатывает. А главное, им есть о чем поговорить, они живут в одном мире.

Возможно, обаять артистку Роману помогли сочиненные им строчки в адрес избранницы по случаю 8 Марта, вот маленький фрагмент: «Что как бы ни было — я рядом. И сейчас, смотря на кисточки твоих ресниц, я ничего не ожидаю. Просто хочу поближе чудо рассмотреть». Поэзии, как и смысла, в этом немного (при случае надо бы вглядеться в Кристинины кисточки), но зато сколько любви.

А вот и свежее апрельское признание от самой Асмус: «Мне исполнилось 34 года. И знаете, я счастлива, очень. Мне нравится этот возраст. Моя дочь — мой лучший друг. Я люблю и любима. Я занимаюсь любимым делом. Меня окружают потрясающие люди, у которых я ежедневно учусь. Я больше не доказываю, не бегу, ни на кого не ориентируюсь. И принимаю. Себя и всех. И фиксируюсь только на хорошем».

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