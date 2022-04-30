«Надо будет ему позвонить»: Киркоров сообщил о предстоящем важном разговоре с Галкиным

В ближайшее время поп-король совершит звонок в Кесарию.

Музыкант Филипп Киркоров заявил, что в самое ближайшее время совершит звонок телеведущему Максиму Галкину, который находится в Израиле со своей женой Аллой Пугачевой.

Как отметил Филипп Киркоров, он мечтает построить большую железную дорогу в себя в особняке. Поп-король бредил о такой с детства, сообщает «СтарХит».

«У меня как раз сейчас там появилось место. Знаю, что Макс Галкин недавно заказывал такую для Гарри и Лизы, так что надо будет ему позвонить, попросить телефончик, кто ему делал». Филипп Киркоров

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин уже два месяца находятся в израильской Кесарии. В родной стране в ближайшее время их увидеть вряд ли удастся. В июне у юмориста пройдет несколько концертов в Израиле.

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