Невысокая застройка и хорошие заработки жителей: почему Пугачева и Галкин обосновались в Кесарии

Певица Алла Пугачева и ее муж телеведущий Максим Галкин уже два месяца живут в израильской Кесарии. Этот городок расположен на средиземноморском побережье.
Среди его достоинств эксперты и специалисты отмечают невысокую застройку в один или два этажа и высокий доход его жителей. В Кесарии почти вся недвижимость принадлежит бизнес-магнатам из-за рубежа.
Любопытно, что в Кесарии одним из домов владеет барон де Ротшильд, правнук барона Эдмона де Ротшильда, который возглавляет частный фонд по развитию этого города.
Кроме того, в Кесарии почти весь город в зелени. Здесь великолепное место для прогулок. Кстати, Галкин и Пугачева этим пользуются, беря с собой детей Гарри и Лизу, сообщает elledecoration.ru.
Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева не спешат возвращаться на родину. К примеру, в июне у юмориста состоится несколько выступлений в Израиле.
Смотрите также:Гарри Галкин
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.