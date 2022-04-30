Невысокая застройка и хорошие заработки жителей: почему Пугачева и Галкин обосновались в Кесарии

Примадонна и ее муж уже два месяца находятся в Израиле и вполне счастливы на Земле Обетованной.

Певица Алла Пугачева и ее муж телеведущий Максим Галкин уже два месяца живут в израильской Кесарии. Этот городок расположен на средиземноморском побережье.

Среди его достоинств эксперты и специалисты отмечают невысокую застройку в один или два этажа и высокий доход его жителей. В Кесарии почти вся недвижимость принадлежит бизнес-магнатам из-за рубежа.

Любопытно, что в Кесарии одним из домов владеет барон де Ротшильд, правнук барона Эдмона де Ротшильда, который возглавляет частный фонд по развитию этого города.

Кроме того, в Кесарии почти весь город в зелени. Здесь великолепное место для прогулок. Кстати, Галкин и Пугачева этим пользуются, беря с собой детей Гарри и Лизу, сообщает elledecoration.ru.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева не спешат возвращаться на родину. К примеру, в июне у юмориста состоится несколько выступлений в Израиле.

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