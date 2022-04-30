«Мы с ним ходили в другие места»: Цивин заступился за Галкина после скандала с Симоньян

Юрист Михаил Цивин, который проходит по делу о мошенничестве с имуществом семьи актера Алексея Баталова заявил, что не согласен с обвинениями в адрес юмориста Максима Галкина со стороны телеведущей Маргариты Симоньян. Она приписала его к лицам нетрадиционной ориентации.
«Я не согласен! Я знаком с Максимом Галкиным, и мы с ним ходили… в другие места».
Как отметил Михаил Цивин, брак Максима Галкина и Аллы Пугачевой не фиктивный. В разное время он принимал у себя трех мужей Примадонны. «Правда, по отдельности», — заявил Михаил Цивин.
Напомним, что Михаил Цивин и его жена Наталья Дрожжина могут получить реальный уголовный срок, если, конечно, их вина будет доказана. Сами они все обвинения в свой адрес отрицают, сообщает МК.ru.
Смотрите также:
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.