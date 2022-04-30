В окружении благодарных поклонниц и поклонников солидного возраста: Шаляпин покинул Россию

Певец и музыкант Прохор Шаляпин в «Телеграм» поделился снимком со своих гастролей.
«Концерт в Копыль. Белоруссия», — подписал он кадр.
Отметим, что Прохор Шаляпин на фотографии запечатлен в окружении дам и мужчин, в основном, солидного возраста. Они, судя по всему, без ума от его творчества.
Ранее Прохор Шаляпин отмечал, что он спокойно отнесся к отъезду из России некоторых звезд эстрады. По его мнению, свято место пусто не бывает. Звезд уровня Аллы Пугачевой и Максима Галкина всегда смогут заменить молодые таланты.
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