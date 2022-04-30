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В окружении благодарных поклонниц и поклонников солидного возраста: Шаляпин покинул Россию

Музыкант, судя по всему, находится в концертном туре.

В окружении благодарных поклонниц и поклонников солидного возраста: Шаляпин покинул Россию
Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press

Певец и музыкант Прохор Шаляпин в «Телеграм» поделился снимком со своих гастролей.

Прохор Шаляпин с поклонниками
Прохор Шаляпин с поклонниками. Фото: «Телеграм» Прохора Шаляпина

«Концерт в Копыль. Белоруссия», — подписал он кадр.

Отметим, что Прохор Шаляпин на фотографии запечатлен в окружении дам и мужчин, в основном, солидного возраста. Они, судя по всему, без ума от его творчества.

Ранее Прохор Шаляпин отмечал, что он спокойно отнесся к отъезду из России некоторых звезд эстрады. По его мнению, свято место пусто не бывает. Звезд уровня Аллы Пугачевой и Максима Галкина всегда смогут заменить молодые таланты.

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Алла ПугачеваБелоруссияКопыльМаксим ГалкинПрохор Шаляпин