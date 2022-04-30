«Они вернутся, как ни в чем не бывало»: Шаляпин рассказал о будущем Галкина и Пугачевой в России

По словам музыканта, он не согласен со словами телеведущего.

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что знает, как в будущем поведут себя певица Алла Пугачева и ее муж телеведущий Максим Галкин.

«Я с Максимом и его словами не согласен, но не испытываю к нему и его жене какой-то ненависти. Они вернутся, как ни в чем не бывало». Прохор Шаляпин

При этом Шаляпин заметил, что запрещать въезд Галкину и Пугачевой обратно в Россию неправильно. «Все равно прежнего отношения к ним уже не будет со стороны большинства россиян. Обидно, что Алла и Максим много на себя берут. Она таланты, но они не Чайковский, не Рахманинов, не Достоевский. Они просто участники шоу-бизнеса. Благодаря своему таланту и наглости прорвались наверх. Если их не будет, страна ничего не потеряет. У нас есть кому занять их место в эфире. Просто некоторые боятся за свою карьеру. Сейчас как раз срываются маски», — подчеркнул музыкант.

Напомним, что Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин два месяца назад уехали из России. Звездное семейство обосновалось в Израиле.

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