Сладкая месть: Пит Дэвидсон стал «нападать» на Канье Уэста

Комик выступил со своим стендап-шоу, где пошутил над тем, как соперник распускал слухи о его болезни.

Новый возлюбленный бизнесвумен Ким Кардашьян – Пит Дэвидсон – не упустил возможность пошутить над своим соперником Канье Уэстон во время своего недавнего выступления.

Несмотря на то, что певец прекратил устраивать травлю Дэвидсону, да и Кардашьян определилась с избранником, соперничество между двумя артистами не прекращается. На этот раз нападать стал Пит Дэвидсон. Комик решил припомнить рэп-исполнителю все его издевки.

Пит Дэвидсон пошутил, что Канье Уэсту удалось убедить его, что он болен СПИДом. Всего несколько месяцев назад Уэст пустил слух, что новый избранник болен опасной болезнью из-за своей нетрадиционной ориентации. Также бывший муж Ким Кардашьян отметил, что комик употребляет запрещенные вещества.

Во время своего концерта Дэвидсон рассказал, что стал внушать себе после заявлений Уэста, что и правда болен. Он в шутку назвал Канье гением. Сообщили в peopletalk.ru.

Напомним, ранее стал известен предполагаемый наряд возлюбленной Пита Дэвидсона для участия в Met Gala.

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