Неисправимый романтик: Ким Кардашьян поделилась тем, что дарит ей Пит Дэвидсон

Модель осталась в восторге от сюрприза избранника.

Героиня шоу о семействе Кардашьян-Дженнер рассказала о необычных подарках нового возлюбленного Пита Дэвидсона. Ким Кардашьян забыла бывшего мужа и счастлива с комиком.

Ким Кардашьян вспомнила, как на День всех влюбленных Пит Дэвидсон вручил ей коврик, костюм принцессы Жасмин и лампу джина. Эти вещи были реквизитом со съемок шоу SNL, где звезды впервые встретились. В дополнение, Дэвидсон заказал огромный букет цветом для Кардашьян. Об этом Ким сообщила в эфире шоу Jimmy Kimmel Live на канале ABC.

Пит Дэвидсон познакомил возлюбленную со своими бабушкой и дедушкой, которые живут в Статен-Айланде. Комик мечтает о создании семьи с моделью и бывшей женой исполнителя Канье Уэста. Поэтому Ким узнает родных артиста.

К слову, у Кардашьян уже есть четверо детей от первого брака.

Напомним, ранее Ким Кардашьян поделилась подробностями отношений с новым возлюбленным Питом Дэвидсоном. Бизнесвумен призналась, что комик не будет частью реалити-шоу семьи Кардашьян-Дженнер.

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