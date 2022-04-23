«Жаль разочаровывать»: Зендея объяснила, почему третий год подряд пропускает Met Gala

Исполнительница главной роли в фильме «Мальком и Мари» Зендея ответила на вопрос о своем отсутствии на фестивале Met Gala.
Отметим, что вот уже третий год подряд любители кино и мира шоу-бизнеса не видят стройную Зендею в платье с причудливыми аксессуарами или костюме с необычным кроем на шоу Met Gala.
Актриса предпочитает не посещать знаменитый Метрополитен-музея в Нью-Йорке ради вечеринки Met Gala. Зендея отдает предпочтение работе в кино. Поэтому артистка забывает про светские мероприятия. Особенно при горящих сроках сдачи кинолент.
«Мне жаль разочаровывать своих поклонников, но я должна работать. Кто-то же должен сниматься в кино. Так что я желаю всем приятно провести время», — передают слова Зендеи peopletalk.ru.
Напомним, ранее Зендея в костюме цвета «взбесившейся Барби» и длинном пальто прогулялась по Парижу. Знаменитость поддержала тренд на яркий цвет, который остается актуальным уже не первый сезон.
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