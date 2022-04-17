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Ким Кардашьян объяснила, почему Кайли Дженнер до сих пор не придумала имя для сына

Родственницу бизнесвумен мучают сомнения.

Ким Кардашьян объяснила, почему Кайли Дженнер до сих пор не придумала имя для сына
Кайли Дженнер и Ким Кардашьян. Фото: соцсети

Сестра модели Кайли Дженнер сообщила, почему знаменитость решила изменить имя своего второго ребенка. Ким Кардашьян старается поддержать родственницу в это непростое для нее время.

Напомним, что в начале февраля Кайли Дженнеро и ее возлюбленный Трэвис Скотт стали родителями мальчика. Малыша вначале назвали Вульфом. Но позже знаменитости передумали. И теперь сын Кайли остался совсем без имени.

«Есть одно имя, но она действительно хочет в нем убедиться», — отметила сестра Кайли Дженнер.

По словам Ким Кардашьян, модель знает, что выбор имени – ответственный момент. Дженнер называет его «самым трудным в жизни». Заявила Ким Кардашьян в шоу Келли и Райанон.

Сама Ким тоже долго мучалась, подбирая имена для своих четверых детей:

«Я не давала имя своим детям, пока была беременна. Мне нужно было увидеть, как они выглядят».

Напомним, ранее Ким Кардашьян сообщила, сколько не разговаривала с Канье Уэстом во время развода. Несмотря на четверых детей, пара не стала сохранять семью и рассталась.

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