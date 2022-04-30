«Проблема моих форм»: Анастасия Решетова пожаловалась на свою фигуру

Модель Анастасия Решетова разместила в своем микроблоге свежее фото в платье с разрезами в зоне декольте. Знаменитость оголила живот и бюст, а потом пожалела об этом.

Решетова пожаловалась, что пышные формы не дают носить ей открытые наряды вроде молочного платья с обтягивающим фасоном.

«Покрасовалась я так в зеркало, а потом перевернула платье и решила надеть его закрытой спиной вперед. Проблема моих форм в том, что любое обтягивающее платье выглядит too sexy. Не знаю, с каких пор это стало для меня проблемой. Что скажете, девочки?», – написала в своем микроблоге Решетова.

Напомним, ранее Анастасия Решетова рассказала об изменениях в своем рационе. Знаменитость перестала запрещать себе есть любимые продукты. Модель больше не заботится о фигуре, как это было раньше. При этом к лету Анастасия все же хочет сбросить пару килограммов.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!