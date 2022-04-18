«Все думают, что я в положении»: Анастасия Решетова пожаловалась на набранные килограммы

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати — Анастасия Решетова — призналась, что больше не влезает в половину своей одежды.
Решетова перестала ограничивать себя и ест все, что пожелает. Анастасию даже стали путать с девушками из Бразилии из-за ее пышных форм.
«Я настолько поправилась, что все думают, что я в положении. А я просто нормальный человек, который расслабился и наслаждается жизнью без гастрономических ограничений», — рассказала Решетова в личном микроблоге.
Модель уже сама устала чувствовать себя, словно при беременности, поэтому решила худеть и заниматься спортом.
«На меня не налезает уже половина моего гардероба, а за границей думают, что я из Бразилии из-за моих форм. Мне уже честно становится некомфортно. Поэтому давайте вместе готовить свое тело к лету», — резюмировала Решетова.
Напомним, ранее Анастасия Решетова приготовила калорийные блинчики. Однако сама модель их есть не стала. Знаменитость накормила сладким блюдом своего сына Ратмира, с которым Анастасия недавно воссоединилась после долгой разлуки.
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