«Теперь невозможно скрыть»: дочь Розы Сябитовой поделилась подробностями беременности

Наследница телеведущей Розы Сябитовой поделилась снимком в своем «интересном» положении. Ксения перестала скрывать беременность.

Дочь Сябитовой рассказала, как чувствует себя в последнее время. Ксения опубликовала свежее фото с родительницей. На заднем фото снимка виднелась надпись клиники, которую выбрала дочь Розы Сябитовой для предстоящих родов.

«Мою беременность теперь невозможно скрыть. Она стала слишком очевидной, поэтому лучше вы обо всем узнаете у меня», – написала в своем микроблоге Ксения.

«Здесь я чувствую себя в надежных и заботливых руках, могу обратиться с любым вопросом, спокойна за свое здоровье и здоровье малыша. Абсолютно все анализы и обследования в одном месте, никаких очередей и ожидания, а значит никаких нервов, что в моем положении нежелательно», – дополнила Ксения.

Напомним, ранее Роза Сябитова похвасталась прекрасным состоянием. Знаменитость предвкушает, как будет нянчить внука или внучку. Пол будущего ребенка дочь Сябитовой еще не назвала.

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