«Мне это состояние очень нравится»: Роза Сябитова – о грядущем пополнении в семье

Телеведущая Роза Сябитова скоро станет бабушкой. О том, что ее дочка Ксения ждет первенца, звезда рассказала сама. И теперь готовится к новой для себя роли. Хотя ее она на себя уже давно примерила и уверена – будет очень интересно.

«Я обожаю своих внуков, которых даже еще в проекте, собственно говоря, нет. С таким посылом в будущее, в Небесную канцелярию я живу. Внутреннее ощущение быть бабушкой у меня – очень давно. Мне это состояние очень нравится, я буду самой крутой, я буду самой любящей», — рассказала телесваха в Telegram.

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Роза СЯбитова очень хочет, чтобы дочка с зятем не останавливались на одном ребенке. А стали родителями как минимум трижды. «Потому что многодетную мать мужчины не бросают», — убеждена звезда. И объясняет: «Это такая система безопасности для женщины, потому что мужчина, у которого трое детей, занимается тем, чтобы прокормить большую семью, и на все эти глупости у него не остается времени, если при этом жена правильно себя ведет».

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