«Доходило до абсурда»: Роза Сябитова призналась в романе с женатым мужчиной

Ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала о том, что ей приходилось быть в жизни любовницей состоятельного мужчины. Но ничем хорошим это не закончилось.

«У меня к нему проснулись глубокие сильные чувства, а он позволял любить себя. Доходило до абсурда. У меня двое маленьких детей, я ухаживаю за ними вечером, он звонит и говорит: «Я хочу тебя видеть, у тебя есть полчаса». За это время я укладывала детей, просила соседку побыть с ними, брала такси за свои деньги, находилась у него столько, сколько он хотел, в ночи уезжала», — сетует звезда в фильме «Сябитова. Исповедь» на платформе Premier.

Однако жениться на Розе мужчина не собирался. Более того, в один момент она почувствовала, что он хочет завершить отношения.

«Тогда я продала квартиру, которая должна была достаться детям. И говорю ему: «Переезжай ко мне». И поставила ему условие, что если ты не женишься, ты собираешь вещи и съезжаешь. И когда я увидела, что он не собирается жениться, я выдала ему его сумки и сказала, что мы теперь порознь», — добавила Роза.

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