«Потеряли пацана?»: Давид Манукян поделился свежими фотографиями со свадьбы

29-летний блогер Давид Манукян когда-то хотел жениться на телеведущей Ольге Бузовой. Но пока знаменитость гуляет только на чужих свадьбах.

На днях Давид Манукян лично поздравил брата с бракосочетанием.

«Свадьба у моего брата. Потеряли пацана?» — пошутил Давид Манукян в личном микроблоге, сопроводив подпись веселыми смайликами.

Фанаты поздравили брата артиста, а также поинтересовались о свадьбе самого Давида.

«А когда ты решишься? Пора бы!», «Если потерять, то только так!», «Поздравляем! Теперь твоя очередь», — ответили поклонники Манукяна.

Отметим, что после трех месяцев отношений с Ольгой Бузовой Давид Манукян сделал телеведущей предложение руки и сердца. Но потом любовь знаменитостей закончилась и они забыли о свадьбе.

Напомним, ранее Давид Манукян получил необычный подарок на день рождения. Подруга блогера удивила именинника, вручив вначале открытку с его изображением, а потом презентовав целый баннер с такой же картинкой.

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