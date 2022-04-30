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«Это было невероятно»: Макеева вспомнила о памятном событии с Началовой, показав ее редкое фото

Архивным кадром актриса поделилась в соцсети.

«Это было невероятно»: Макеева вспомнила о памятном событии с Началовой, показав ее редкое фото
Анастасия Макеева. Фото: соцсети

В преддверии 9 мая Анастасия Макеева вспомнила, как провела праздник несколько лет назад. В 2015-м она отметилась в Волгограде. Тогда ей посчастливилось выступать на одной сцене вместе с Юлией Началовой.

Анастасия Макеева и Юлия Началова
Анастасия Макеева и Юлия Началова. Фото: соцсети

 «Я принимала участие в концерте, который был в виде спектакля и это было невероятно, потому что площадь была наполнена молодежью и они пели все военные песни наизусть», — написала Макеева.

Воспоминания актриса подкрепила совместным фото с певицей.

Напомним, накануне Макеева отметилась в студии программы «Сегодня вечером», которая выйдет в эфир ко Дню Победы.  Это будет первый выпуск с новым ведущим Николаем Цискаридзе.

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