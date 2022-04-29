Цискаридзе вместо Галкина на видео с записи «Сегодня вечером» засветила Макеева

Актриса Анастасия Макеева снялась в новом выпуске программы Первого канала «Сегодня вечером». Звезда решила хранить интригу и не говорить, кто заменил Максима Галкина в качестве ведущего.

Напомним, комик уехал на неопределенное время в Израиль, из-за чего руководству канала пришлось искать замену рулевому проекта.

Однако сохранить тайну до конца не получилось – КП сообщили, что мужа Аллы Пугачевой заменит Николай Цискаридзе, а обнародованный в ее Telegram бэкстейдж только подтвердил это. Артист сидел в студии за столом вместе с гостями.

Как пишет КП, Николай Цискаридзе отлично проявляет себя в роли ведущего – он умен, образован, мгновенно импровизирует, шутит.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.