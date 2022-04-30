Лиана Шульгина встретилась с дочерью Валерии и съела сумку Chanel вслед за Натальей Рудовой

Невестка певицы Валерии разместила в своих социальных сетях фотографии с совместного ужина со Сашей сестрой мужа Арсения Шульгина.

Артистка Шена Шульгина встретилась с братом Арсением Шульгиным и его женой. Знаменитости выбрали стильный ресторан для ужина втроем. Примечательно, что за посиделками Лиана Шульгина заказала тот же десерт, что недавно съела актриса Наталья Рудова.

«Были на закрытом ужине в Nahate. Просто топ! Это вообще пушка! Режем сумочку Chanel. Очень креативно и вкусно», – написала Лиана в личном микроблоге.

К слову, Лиана Шульгина пришла в ресторан на встречу с Шеной Шульгиной в темных джинсах, асимметричном топе и кожаной куртке. К черным вещам знаменитость добавила сумочку Balenciaga горчичного цвета с монограммой.

Напомним, ранее Лиана Шульгина посетила Большой театр в кожаном жакете с большими пуговицами. Знаменитость в последнее время отдает предпочтение тотально черным образам. Также Лиана поддерживает тренд на кожаные вещи.

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